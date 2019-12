Pasditen e sotme u zhvillua mbledhja e radhes e keshillit bashkiak. E pranishme ne mbledhje ishte edhe kryetarja e bashkise Shkoder Voltana Ademi. Keshilltaret miratuan nje prej pikave me te rendesishme te rendit te dites sic ishte paketa fiskale 2020.

Ne mbledhje u diskutua gjithashtu edhe per disa ndryshime ne VKB nr 1 sic ishte niveli i gjobave per ndotjen e ambientit dhe hapesires publike. Niveli i gjobes per krijimin e zhurmave artificiale nga 3 mije leke u propozua te behet 15 mij lek , ndersa per ndotje akustike te larte niveli gjobes nga 10 mije leke te behet 20 mije leke.

Po ashtu pati diskutime edhe për çështje jashtë rendit të ditës per komisionin e buxhetiti duke perfshire investimet ne infrastrukure, ndricimin e qyetit, taksen e pastrimit te mjedisit etj.