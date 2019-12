Ne ”I ftuari i dites” ish deputetja e PD Izmira Ulqinaku beri te ditur se opozita ne ditet e para te janarit do te beje publike edhe propozimet e reformes zgjedhore ku do te kerkojne miratimin e paketes gje e cila do te hap rruge zgjedhjeve te lira dhe te ndershme.

Izmira Ulqinaku: Ne mbledhjen e fundit partise Demokratike u diskutua mbi vijimin e aksionit opozitar ne ditet e para te janarit. Kryetari i PD Basha do te beje propozimet e reformes zgjedhore ku do te kerkojme miratimin e paketes brenda muajit janar qe do ti hap rruge zgjedhjeve te lira dhe te ndershme parlamentare dhe vendore ne nje dite. Gjithashtu grupet e ekperteve te PD se bashku me ekspertet gjerman po punojne per mbyllen e programit qe PD do te prezantoje per opinionin publik ne zgjedhjet e parakohshme. Disa nga pikat kryesore ku po punohet me se shumti jane pagat e mesuesve, shtreses se mesme, per rritjen e pensioneve, arsimin, uljen e tarifave te studenteve qe eshte edhe pika jone me e forte mbeshteja e tyre.