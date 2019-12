Kryeministri Edi Rama ka folur në përfundim të samitit për Shengenin Ballkanik duke theksuar se kjo nismë është gjithëpërfshirëse, jo përjashtuese dhe as e imponuar nga askush.

Rama ka falënderuar Presidentin e Malit të Zi, Gjukanoviç, Presidentin e Serbisë, Vuçiç dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut për ndihmën e dhënë pas tërmetit të 26 nëntorit.

Sipas tij, është shembull kuptimplotë i faktit se ndajmë së bashku fatet tona në një territor, në një hapësirë ku jemi të gjithë të detyruar të kapërcejmë të shkuarën dhe të ndërtojmë një të ardhme të denjë në paqe e prosperitet për fëmijët tanë.

Kreu i qeverisë shqiptare foli edhe për refuzimin e pjesëmarrjes nga autoritetet e Kosovës, duke e cilësuar të pakuptueshme dhe të dëmshme për Kosovën.

“Më lejoni që në mbyllje të takimit të tretë të nismës së Ballkanit Perëndimor për të çuar përpara procese të nisura prej vitesh dhe për të zbatuar marrëveshje të bëra prej vitesh, në radhë të parë të shpreh falënderimin tim më të thellë për të gjithë solidaritetin e shprehur nga të tre miqtë e nderuar që ndajnë bashkë me mua tryezën këtu dhe nga vendet e tyre menjëherë pas tragjedisë së 26 nëntorit.

U jemi shumë mirënjohës të gjithë trupave të kërkim-shpëtimit apo edhe të gjithë individëve dhe grupeve që erdhën nga Mal i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut për të asistuar Shqipërinë e shqiptarët, popullin e prekur në zonën ku goditi fortë tërmeti dhe për të shpëtuar bashkë me të tjerët jetë njerëzish. Është diçka që do të mbetet në kujtesën tonë dhe shembull kuptimplotë i faktit se ndajmë së bashku fatet tona në një territor, në një hapësirë ku jemi të gjithë të detyruar të kapërcejmë të shkuarën dhe të ndërtojmë një të ardhme të denjë në paqe e prosperitet për fëmijët tanë.

Dua të falënderoj nga zemra këtu BE, përfaqësuesit e BE-së, Departamentin e Shtetit, përfaqësuesit e Departamentit të Shtetit si dhe të gjithë përfaqësuesit e organizatave të rëndësishme financiare ndërkombëtare, BB, BERZH që ishin të pranishëm në këtë takim dhe që e mbështesin me gjithsej këtë proces.

Nuk do të lodhem së përsërituri që kjo nismë nuk është përjashtuese për askënd, është gjithëpërfshirëse, e hapur, nuk ka kushte, nuk i imponohet askush dhe nuk imponohet nga askush. I kemi ftuar në Tiranë si në takimet e mëparshme të gjithë. Për mua refuzimi i përsëritur i autoriteteve të Kosovës për të marrë pjesë në këtë tryezë është i pakuptueshëm dhe i dëmshëm për vetë Kosovën. Jemi këtu për të ndërtuar urën midis të shkuarës dhe të ardhmes. I një të shkuare që na ndan dhe i një të ardhme që na bashkon. I gjithë ky proces është në koherencë të plotë me ambicien e shprehur nga të gjitha vendet”, deklaroi Rama.