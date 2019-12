Minishengen, Basha ndihet i turpëruar: Qeveria nuk demonstroi përgjegjësi për plagët e pambyllura të Kosovës

Kreu i PD, Lulzim Basha tha se mirëpret çdo nismë rajonale që ka për qëllim afrimin e shteteve dhe forcimin e bashkëpunimit mes tyre, por sipas tij kjo nuk mund të arrihet duke përjashtuar Kosovën.

Basha tha se moskonsultimi i kryeministrit Edi Rama me Kosovën për ndërmarrjen e kësaj iniciative është e papranueshme.

Lulzim Basha: “E konsideroj të papranueshëm moskonsultimin e qeverisë shqiptare me Kosovën për këtë iniciativë dhe bërjen pjesë të saj pa e kushtëzuar paraprakisht pjesëmarrjen e Shqipërisë me praninë e Kosovës. Këto qëndrime bien ndesh me parimet e partneritetit strategjik për të cilat qeveria e Shqipërisë është zotuar disa herë gjatë mbledhjeve me qeverinë e Kosovës. Ato shkelin hapur marrëveshjen dyshtetërore për unifikimin dhe koordinimin e politikës së jashtme të dy vendeve tona.”

Krue i PD shtoi se mbajtja e mini-shengenit ballkanik nuk duhej të mbahej derisa Serbia ti kërkonte falje Kosovës për mohimin e masakrës së Reçakut

Lulzim Basha: “Theksoj se i ashtuquajturi samiti i minishengenit ndodhi në Durrës vetëm pak ditë pasi Serbia mohoi masakrën e Reçakut, në vijim të përpjekjeve për të revizionuar historinë e krimit të saj shtetëror. Kjo fyerje për Kosovën dhe mbarë kombin shqiptar do duhej të ishte mjaftueshëm argument për të mos ta mbajtur atë aktivitet deri në kërkesën e ndjesës nga Serbia.”

Ai theksoi se ndihet i tupëruar që qeveria shqiptare nuk demostroi përgjegjësi për plagët e pambyllura të Kosovës në një kohë kur populli i saj u solidarizua për të ndihmuar familjet shqiptare të prekura nga tërmeti.

Lulzim Basha: “Ndihem i turpëruar që qeveria e Shqipërisë nuk demonstron empati dhe përgjegjësi për plagët e pambyllura të Kosovës, pikërisht në këtë periudhë kur populli i saj u ngrit i gjithi në këmbë e me zemër të hapur në solidaritet për të ndihmuar, si e me sa të mundeshin familjet e prekura nga tërmeti. Ushtria, policia dhe të gjitha institucionet e Kosovës ishin të parat që u angazhuan në mënyrë profesionale në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe ofruan ndihmë humanitare për vëllezërit dhe motrat e goditur nga fatkeqësia natyrore e njerëzore, ndërsa kryeministri i padenjë i Shqipërisë ua shpërblen duke nëpërkëmbur të gjithë figurat e larta të shtetit të Kosovës.”