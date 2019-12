Tortë gjigante për Krishtlindje, peshon 400 kg

Qytetarët e Arneas në Greqi do të presin virgjiljet e Krishtlindjve mbrëjen e sotm me një tortë e cila peshon 400 kg.

Tashmë është bërë një traditë për ta që të dalin në sheshin e qytetit dhe të mblidhen rreth pemës së Krishlindjeve dhe të këndojnë.

Ndërkohë që ato do të jenë në shesh do të shijojnë dhe një copë të tortës me mjaltë dhe arra, një ëmbëlsirë tradicionale për qytetarët e Arneas.

Kryetari i Bashkisë Stelios Valianos u shpreh se me këtë ëmbëlsirë qytetarët presin ditën e shenjtë të lindjes së Krishtit.

Ai gjithashtu deklaron se Arnea është një ndër vendet më të bukura turistike për tu vizituar në periudhën e dimrit.