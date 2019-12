Zbulohen 10 mijë lodra me përmbajtje kimike

Afrimi i festave të fundit të vitit ka rikthyer në vëmendje skandalin e tregtimit të lodrave me përmbajtje kimike.

Vetën përgjatë dhjetorit nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut janë bllokuar rreth 10 mijë produkte, pasi rezultuan të dëmshme për shëndetin e përdoruesve të vegjël.

Lavdërim Seitaj: “Një pjesë e tyre janë me probleme fizike, të cila thyhen dhe gëlltiten nga fëmijët, një pjesë e tyre janë me lëndë toksike. Në 40 mostra të marra 32 prej tyre kanë dalë me probleme jashtë normës së lejuar për tregtim.”

Por si mund t`i dallojë një blerës lodrat e sigurta nga ato që kërcënojnë shëndetin e fëmijëve?

Markimi CE është një ndër elementet më të dallueshëm për blerësit që nuk duhet tyë jetë në paketimin e lodrës por në trupin e saj.

Por inspektorët e ISHMT-së kryejnë kontroll edhe të dokumentacionit të produkteve.

Lavdërim Seitaj: “Ju bëj thirrje kompanive importuese dhe tregtarëve me shumicë që të ndalojnë importin e këtyre produkteve pasi do kenë probleme me ligjin dhe sanksione.”

Kompanitë duket se kanë përfituar nga situata e krijuar pas tërmetit, duke futur produktet e dëmshme në treg.

Sipas drejtorit të ISHMT-së, sinjalizimi nga dogana ka qenë në kohë, por për shkak të angazhimeve në gjendjen e emergjencës marrja e mostrave për kontroll ka qenë më e vështirë.