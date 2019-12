Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka ripublikuar në Facebook shkrimin e bizmesmenit dhe botuesit shqiptaro-amerikan, Harry Bajraktari, i cili analizon pasojat e marrëveshjes së dëmshme Rama-Vuçiç.

Vasili shprehet se Bajraktari është një shqiptar i shquar në SHBA që ka dhënë kontribut për çështjen e Kosovës.

Postimi i Petrit Vasilit

Te nderuar miq.

Lexojeni kete analize te shkelqyer te z.Harry Bajraktari nje shqiptari te shquar qe i dhemb Kosova dhe Shqiperia, ndersa Edi Rama kerkon tua shese tradhetisht te dyja interesave me te errta dhe me armiqsore antishqiptare.

“Një tradhëtar i kombit shqiptar”!

Nga Harry Bajraktari.

Samiti i ri rajonal midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, në Durrës, shënoi një tjetër nivel të ulët në marrëdhëniet midis Tiranës dhe Prishtinës.

Përgjegjësia për këtë bie plotësisht mbi Edi Ramën,kryeministrin e Shqipërisë. Dhe ai duhet të turpërohet për sjelljen e tij ndaj Kosovës.

Cili është problemi i Edi Ramës?

Duket se ai nuk mund të gëlltisë refuzimin e Kosovës për t’u bashkuar me mini-Jugosllavinë e re që ai dhe diktatori i ri i Serbisë Aleksandër Vuçic kanë krijuar së bashku. Ata kanë tërhequr Zoran Zaev të Maqedonisë së Veriut në të, por të gjithë të tjerët në rajon po tregojnë këmbë të ftohta.

Rama ngjason shumë si Vuçic.

Sic kohët e fundit. Ashtu si miku i tij në Beograd, ai e ka opozitën të mënjanuar dhe ka përballuar më shumë se një vit protesta në rrugë.

Parlamenti është lodra e tij personale. Një zgjedhje e parakohshme është e nevojshme për të zgjidhur krizën, por ai është duke e pëlqyer situatën në të cilën Shqipëria është rikthyer në mënyrë virtuale në një sistem një-palësh si në kohërat e errëta të komunizmit. Ligji i ri për median është një sulm i hapur ndaj lirisë së fjalës. Ky është dikush që nuk mund të durojë ti thuash Jo për asgjë.

Ai mori karremin e Vuçiçit dhe tani po lëshon kundër Kosovës dhe udhëheqësve të saj fyerje dhe të pavërteta që janë raportuar me entuziazëm në mediat serbe.

Pse nuk dëshiron Kosova të anëtarësohet?

Kosovës i kërkohet të anëtarësohet në një bashkim dhe të hap kufijtë e saj me një vend që nuk e njeh ekzistencën e tij, një vend që po punon intensivisht për të shkatërruar republikën e re, dhe që kreu krime të mëdha lufte kundër popullatës së saj civile, për të cilën as nuk ka kërkuar falje ose të pranoj të paguante dëmshpërblime.

Kosova i është përgjigjur fushatës agresive të Serbisë për mosnjohje dhe ndërhyrje në punët e brendshme duke vendosur një tarifë ndëshkuese 100% për të gjitha produktet serbe në Kosovë.

Masa është kritikuar, por Kosova po mbron veten me vetëm një nga mjetet e pakta në duart e saj. Kjo aleancë mini-Shengen, Rama-Vuçic do të kërkonte që Kosova të anullojë tarifën e saj pa e detyruar Serbinë të heqë dorë nga fushata dhe politikat e saj diplomatike armiqësore anti-Kosovë.

Mënyra e vetme që Kosova të ulet në atë tryezë është si një anëtar i plotë i njohur nga të gjitha vendet përfshirë Serbinë.

Për më tepër, Kosova nuk është vetëm në refuzimin e mini-Shengenit të ri. Mali i Zi dhe Bosnja po mbajnë distancën e tyre. Edhe Maqedonia e Veriut, një anëtar “themelues” ka shumë zyrtarë skeptikë për pjesëmarrjen e vendit të tyre. Kjo bën që përgjimi i Edi Ramës kundër Kosovës të duket edhe më i dëmtuar.

Ballkani Perëndimor dëshiron të anëtarësohet në BE, jo në një bashkim të nivelit B, Jugosllavinë e re dhe më të vogël që ka shkëmbyer Slloveninë dhe Kroacinë për Shqipërinë. Edi Rama duhet të jetë duke pirë bimën(duhanin) e tij nëse beson se kjo do të funksionoj.

Ajo që ka qenë më e dhimbshme është shkarkimi i hapur dhe publik i Serbisë nga Edi Rama për krimet kundër njerëzimit që Serbia ka kryer në Kosovë.

Vetëm disa ditë më parë, Vucic, hodhi poshtë masakrën e Reçakut si të rreme. Ai sulmoi integritetin e ambasadorit të OSBE-së William Walker dhe vëzhguesve që ishin dëshmitarë të krimit.

Më shumë se një mijë shqiptarë janë ende të humbur të shpërndarë në varreza masive të fshehura në Serbi.

Vucic vetë ka qenë në vitet 1990 udhëheqës në Partinë fashiste Radikale serbe.

Ministri i saj i jashtëm ishte zëdhënësi personal i kriminelit të luftës dhe diktatorit Slobodan Milosevic.

Ata kanë treguar zero ndjeshmëri ndër vite dhe në vend që të kërkojnë një falje zyrtare kanë vazhduar të tallen me tragjedinë e popullit kosovar.

Kur u pyetën për kujtimet e dhimbshme të luftës që janë ende të freskëta, si një arsye e mirë që Kosova të mos bashkohet me Serbinë në një iniciativë të tillë, Edi Rama i Shqipërisë, e quajti pyetjen e reporterit “patetike”.

Në vend që të përdorte rastin për të mbrojtur të vërtetat historike, ai iu bashkua Vuçicit në hedhjen poshtë të rëndësisë së tyre.

Edi Rama duhet të turpërohet për këtë përgjigje dhe për sharjen e krerëve të Kosovës në një ulje publike që nuk do të harrohet. Ai nuk sillet si një burrë shteti, por si një diktator me lëkurë të hollë, i cili nuk mund të përballet me të vërtetën.

Ai është i zemëruar sepse e di se tani nuk flet ai për Kosovën.Dhe sinqerisht, ai nuk flet as për Shqipërinë. Jo derisa ai të fitoj zgjedhje të reja të lira, ku të gjitha partitë politike marrin pjesë në një klimë politike të lirë dhe të ndershme.

Çfarë mendon Rama?

Se Kosova do të harrojë mijëra civilë të vrarë, varret masive, 20,000 gratë e dhunuara, më shumë se gjysmën e popullsisë të internuar me forcë jashtë vendit, burgjet, torturat, mohimin e shërbimeve shëndetësore, djegien dhe plaçkitjen, etj. vite të gjata të ligjit ushtarak dhe diktaturës, tanket që shtypnin protestat e tyre paqësore dhe shumë gjëra të tjera që digjen në kujtesën tonë kolektive?

Kosova është një vend sovran tani.

Më shumë se 110 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kanë njohur pavarësinë e saj. Dhe nëse organizata të mëdha botërore si Banka Botërore, FMN, FIFA, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Facebook e njohin Kosovën si të pavarur dhe të barabartë me vendet e tjera, atëherë kështu duhet ta njohë dhe ky projekt i BS që u gatua në Beograd dhe u shërbye në Tiranë dhe Shkup.

*Harry Bajraktari është themelues dhe botues i gazetës Illyria (1991-1998), një drejtues i komunitetit shqiptaro-amerikan, filantrop dhe fitues i shumë çmimeve, duke përfshirë Nderin e Kombit nga Presidenti i Shqipërisë, Medaljen Presidenciale të Kosovës për Meritat & Thirrja Presidenciale e Shtëpisë së Bardhë për Shërbimet .