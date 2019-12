Kreu i Shteti, Ilir Meta nuk tërhiqet nga ideja e referendumeve, ndërsa thekson se është e vetmja mënyrë për “nxjerrjen Shqipërisë nga ky batak”.

I ftuar në “360 Gradë”, Presidenti tha se tashmë është momenti që të flasë populli me referendum.

“Vetëm aplikimi i referendumeve do e nxjerre Shqipërinë nga ky batak. Përderisa e kemi te vështire për dialog, për bashkëpunim dhe për të marrë përgjegjësi, atëherë referendumi mbetet e vetmja zgjidhje. Unë besoj shume tek demokracia dhe tek dhënia e këtij pushteti populli. Boll me vagabondët qe flasin ne emër te popullit, tani duhet te flasë populli me referendum”, u shpreh Meta.