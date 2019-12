Spaho takim me tregtarët në Kukës: Biznesi luftë për mbijetesë

Tregtarët në Kukës ankohen se janë në kushtet e mbijetesës. Gjatë takimit me nënkryetarin e PD Edmond Spaho, ata thanë se në përkeqësimin e situatës së biznesit, ka ndikuar emigrimi dhe rritja e taksave. Spaho u premtoi se me ardhjen e PD në pushtet, klima me biznesin do të ndryshojë pozitivisht.

Tregtarët në Kukës kanë ngritur shqetësimin për gjendjen e biznesit në qytetin e tyre. Në një takim me nënkryetarin e PD Edmond Spaho, ata u shprehën se faktorët që kanë ndikuar që gjendja të përkeqësohet janë taksat dhe largimi i të rinjve.

Ndikim negativ, sipas tyre, ka sjellë dhe taksa e rrugës së Kombit.

Në përgjigje të tyre, nënkryetari Spaho, tha se sapo PD të vijë në pushtet, taksa e Rrugës së Kombit do të hiqet.

Spaho u shpreh se rimëkëmbja e biznesit do të nisë me platformën e PD.

Spaho theksoi se në qendër të platformës së PD, do të jetë dhe rikthimi i investitorëve të huaj, të cilët sipas tij janë larguar nga Shqipëria për shkak të rritjes së korrupsionit.