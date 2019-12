Keshilli i bashkise Shkoder zhvilloj pasditen e sotme mbledhjen e fundit per vitin 2019. Kryetarja ne detyre Voltana Ademi prezantoj projekt/vendimin per miratimin dhe shqyrtimin e buxhetit te vitit 2020 dhe programet buxhetore afatmesme 2020-2022.

Ademi:Ky projekt vjen si rrjedhoje e nje pune te gjate duke mbeshtetur visionin e bashkise per permirsimi e cilesis se jetes, me synim integrimin territorial dhe barazine ne sherbime, per zhvillim e qendrushem ekonomik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e Shkodres ne aspektin social dhe ekonomik.Projekt/vendimi buxhetore do te shperbeje per te permbushur vision e strategjise territoriale 2015-2020 ne fushat:

Permirsimin dhe modernizimin e infrastuktures rrugore urbane dhe rurale.

Permirsimin e menaxhimit per sherbimet publike , menaxhimin e mbetjeve, mjedisit ndricimit rrugore, furnizimin me uje te pishem, hapesirat e gjelberta etj.

Permirsimin e levizsshmerise urbane per nje siguri dhe cilesi jete me te mire per qytetaret

Permirsimin e infrastrukures turistike dhe promovimin e territorit te bashkise Shkoder.

Promovimin e produkteve vendore, nxitjen e shumellojshmerise se veprimatrive bujqesore dhe ekonomike sidomos ne zonat rurale.

Permirsimin e kushteve te qendrave mjeksore.

Diskutimet nuk munguan mes anetareve te komisioneve perkatese dhe kryetares Ademi ne lidhje me propozimet e tyre.

Mbledhjen e keshillit bashkiak mund ta ndiqni te plote meposhte.