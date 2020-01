Shqipëria renditet e shtata në Europë për prodhimin e portokallëve në vitin 2018, duke u ngjitur një vend në renditje në krahasim me një vit më parë. Të dhënat bëhen të ditura në një raport të fundit të Eurostat, sipas të cilit në 2018-n në Shqipëri u kultivuan 300 ha me portokalle, me një rritje prej 50% në raport me sipërfaqen në 2017-n. Ndërsa prodhimi arriti në 10,800 ton, me një rritje prej gati 20% . shtimi I ndjeshëm I sipërfaqes në 2018-n është një tregues se prodhimi mund të rritet më shumë në vitet në vijim, kur të hyjnë në prodhim fidanët e rinj.

Në Europë raportohen vetëm 10 shtete që kultivojnë portokalle për shkak të klimës së tyre të përshtatshme. Në 2018-n, Shqipëria rezulton që ia ka kaluar Francës, e cila prodhoi rreth 10 mijë ton portokalle.

Sipas Eurostat, Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian (BE) korrën 6.5 milion ton portokall në vitin 2018. Ky ishte niveli më i lartë i prodhimit që nga viti 2010 dhe u mbështet nga korrja rekord në Spanjë (3.6 milion ton portokall, ose 56% e totalit të BE-së ).

Kërkesat klimatike për portokallet bëjnë që prodhimi të jetë i kufizuar në një pjesë të vogël të Shteteve Anëtare. Përveç Spanjës, vendet e tjera kryesore prodhuese ishin Italia (1.6 milion ton, ose 24% e totalit të BE) dhe Greqia (0.9 milion ton, ose 14% e totalit të BE).

Pothuajse 274 000 hektarë (ha) portokallësh u kultivuan në vitin 2018, me pak më shumë se gjysma e kësaj sipërfaqe totale ishte në Spanjë (140 000 ha). Italia kishte zonën tjetër më të lartë që i ishte dhënë prodhimit të portokallit (83 000 ha, 30% e totalit të BE), e ndjekur nga Greqia (32 000 ha, 12% e totalit të BE-së).

Pas Italisë renditen Greqia (913 mijë ton prodhim), Portugalia (340 mijë ton) dhe Qipro (20 mijë ton). 10 mijë ton u korrën në Francë, në Qipro 8,100 ton dhe në Kroaci 3,700 ton,

Nga shtetet jo anëtare të BE-së, të vetmet që kanë prodhim portokalli janë Shqipëria dhe Turqia 1.9 milionë ton, që në fakt renditet e dyta në Europë, pas Spanjës.

Sipas Eurostat, rreth tre të katërtat e portokalleve të importuara në BE erdhën nga Afrika e Jugut dhe Egjipti.

BE importoi 1.1 milion ton portokall, në vlerën 0.7 miliardë euro, nga vendet jo të BE-së në vitin 2018. Rreth tre të katërtat e këtyre importeve vinin ose nga Afrika e Jugut (465 000 ton, ose 43% e totalit ekstra-BE importet e portokallit në 2018) ose Egjipt (328 000 ton, 30%).

Pjesa më e madhe e importeve të portokalleve nga BE erdhën nga Maroku (89 000 ton, 8%), Argjentina (44 000 ton, 4%), Zimbabve (39 000 ton, gati 4%), Turqia (29 000 ton, 3 %) dhe Uruguaji (27 000 ton, 2%). Monitor