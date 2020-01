“Qarqet ekstremiste serbe morën guxim pas takimeve për mini-shengenin”, Shehu nxjerr fotot: Ja ç’ndodhi mbrëmë në Beograd

Ish-deputeti demokrat, Tritan Shehu, ka dënuar protestat e serbëve kundër shqiptarëve mbrëmjen e kaluar në Beograd.

Shuhu shkruan në “Facebook” se qarqet ekstremiste të Serbisë kanë marrë guxim e revansh pas takimeve për “Mini-Shengenin Ballkanik”.

Duke dënuar thirrjet ekstremiste serbe, ish-deputeti thekson se nuk pret një reagim nga qeveria shqiptare, por të paktën nga Presidenca e OSBE.

“Mbreme ne Beograd: «Kush nuk kercen eshte shqiptar», dhe “Presidenca” e OSBE hesht! Si dikur kenga e nazisteve per ebrejte…. Protestat me thirje ekstremiste ndaj Malit te Zi, mbreme kane pasur elemente te tille dhe kunder shqiptareve. Nderkaq «Presidenca» e OSBE as nuk belbezon mbas cicerimave te dy dite me pare, asnje deklarate, asnje thirje per distancim te autoriteteve serbe, nderhyrje te tyre qe te tilla provokacione mos te perseriten e te thellohen rrezikshem.

Mbas tre takimeve per te ashtuquajturin «Shengen Ballkanik» alias «Jugosllavia e Re» me firmosjen e dokumentave perkatese dhe nga Rama per ate, lenien si «jetim» te Kosoves, natyrshem qe qarqet ekstremiste ne Serbi do te merrnin guxim e revansh per te shtyre ne realizimin e endrave te tyre anakronike e destabilizuese per te gjithe Rajonin. Une nuk pres qe te reagoje a protestoje Qeveria jone, por se paku «Presidenca» e OSBE duhet te reagoje apo dikush duhet ta detyroje te reagoje, sepse ky eshte dhe funksioni i saj”, shkruan Shehu.