Ne kete fillim vitit te 2020 projektet e shkolles ”Prenke Jakova ishin ne fokus te emisionit ”Pasdite ne Tv1” . Te ftuar ne studio ishin Zaim Merkulaj shef i sektorit te teorise artistike si dhe dy mesueset e kesaj shkolle Esmerilda Herovi dhe Ilda Gjinaj te cilet folen rreth ekspozitave koncerteve dhe festivaleve te sukseshme qe lene pas ne 2019 dhe per projektet qe kjo shkolle do te sjelle ne 2020.

Zaim Merkulaj: Ne 3 mujorshin e pare te shkolles te ketij viti akademik ka pasur arritje artistike tek nxenesit instrumentist dhe te kantos, te cilet do te evidentohet ne saxhon qe behet ne javen e pare te shkurtit qe eshte edhe provimi i cili paraqet nivelit e 3 mujorshit te pare te shkolles. Do jete nje muaj impeniativ per nxenesit po ashtu edhe mesuesit. Jeta artistike do te jete ne rritje. Viti qe lame pas pati disa koncerte festive te sukseshme sic ishte festivali per 75 vjetorit e clirimit, po ashtu festivali ”Akullorja fest 6” qe u sjell ne prag fundviti. Kete vit ashtu si vitin qe shkoj ne pranvere sektori i arteve figurative do te sjelle ekspoziten po duke bere nje me bashkpunim me sektorin e muzikes . Pikturat do te ilustrohen me muzike duke sjlle keshtu me shume emocine dhe nje mini-show.

Ilda Gjinaj: Projekte mbi ekspozitat nxisin me shume nxenesit dhe deshiren e tyre eper te arritur ne nje nivel tjeter me te mire, per te perfaqesuar veten ne nje nivel me te larte artistik. Ekspoziat nuk do te mungojne as gjate 2020 po ashtu do te kete projekte edhe tek skulpturat duke qene se ka disa specialitete pikture-skulptura. Piktura ndahet ne ate tekstile dhe grafike ndersa skulptura ne ceramike.

Esmerilda Herovi: Kete vit mendojme qe ekspozitat koncertet ti bejme te hapura per publikun. Kemi nevoje per nje publik me te gjere ne menyre qe nxenesit te njihen, te gjejne mbeshtetje ne treg ne menyre qe tu ofroten edhe nje mundesi pune ne te ardhmen.Duke qene se muzika ka shume konkurse duam qe publikun ta bejme me te gjere dhe jo vetem per miqte tane. Kjo hapje e publikut do te sjelle edhe nje stimul per nxenesit.

Emisionin ”Pasdite ne Tv1 ” mund ta ndiqni te plote me poshte.