Djegia e mandateve ishte mënyra më e mirë për të denoncuar pushtetin autoritar të Edi Ramës. Kështu është shprehur kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi e ftuar në emisionin “Top Talk” në Top Channel. E pyetur nëse djegia e mandateve dhe bojkotimi i zgjedhjeve lokale ishin veprimi i duhur, Kryemadhi tha se pa këto veprime të opozitës, qytetarët nuk do të ishin ndërgjegjësuar.

“Ju mendoni që ka qenë i drejtë vendimi për ta lënë Parlamentin edhe pas një viti?

Çdo ditë e më shumë jam e bindur që e vetmja mënyrë për të denoncuar dhe demaskuar qeverisjen e Ramës ishte djegia e mandateve. Nëse ne nuk do të digjnim mandatet, nëse ne nuk do të bënim atë proces për bojkotin e votimeve të Ramës të 30 qershorit, ne do të vazhdonim dhe do të kishim një raport si ai i zgjedhjeve të 2017, zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Por do të bëhej një luftë më e fortë parlamentare? Sepse me këtë opozitë që kemi sot Rama është komod…

Jo nuk është e vërtetë. Të mos harroni që kur ndërroi qeverinë Rama në fund të 2018, opozitës nuk iu dha e drejta për të disktutuar për ndryshimet në qeveri.

Rama thotë që keni pasur kohën më të madhe të diskutimeve…

Rama gënjen sepse shquhet për këtë gjë. Por nuk dua të hyj fare te zoti Rama, mjafton të kujtojmë që ne të kujtojmë që ku, në cilin vend të botës, kur bëhen ndryshime në qeveri, e kam me rregullore të Parlamentit, e kam me Kushtetutë, që kam të drejtën të diskutoj për qeverisjen, edhe ne na e hoqën të drejtën për të diskutuar kur u ndërrua qeveria”.