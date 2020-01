Nga Edmond Panariti

Cfare ndodh me deficitin tregtar te Shqipërisë ne Shengen Ballkanik? ….

Eshte shumë “frymezuese” dhe populiste të shpallesh perfitimet dhe perparesite nga krijimi i hapesirave te perbashketa pa kufi, pengesa, tarifa e taksa midis vendeve te nje rajoni. Kjo mbi të gjitha, mund të shitet edhe shumë lehte politikisht! Bashkim, vellazerim mes kombeve, le te hedhim pas te shkuaren dhe te shohim para! E kush nuk e pelqen kete lloj fryme dhe frymëzimi..

Por kjo eshte si te futesh ne nje kampionat me rregulla te njesuara, ku kundershtari qe pa filluar loja eshte dhjete pike para teje…Serbia, ndodhet pikerisht ne kete pozicion ne raport me ne, pra dhjete hapa para dhe po keshtu Maqedonia. Ne kemi deficit tregtar me Serbinë prej 120 milion euro, i cili se paku do te dyfishohet nen regjimin e ri federativ. Por pertej entuziazmit ka nje ane te errët! Eshte Ekonomia! Per kete arsye, presidenti Trump e ktheu ne qender te politikave tregtare te tij, zbutjen e deficitit tregtar me Kinën dhe shumë vende dhe nuk u impresionua aspak nga “patetizmi” i hapesirave pa rend e pa kufi, por kerkoi dhe imponoi vendosjen e ekuilibrave ne tregeti, me regjime tarifore dhe fiskale balancuese..

Dhe rezultatet u shfaqen! Ekonomia Amerikane po lulëzon dhe papunësia eshte ne minimume historike.. Po ne si i kemi bere llogarite? Apo do te ngrohemi nga zjarri i bashkim vellazerimit “Bratsko jedinstvo”.