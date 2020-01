Ne studiun e ”Pasdite ne Tv1” ishte prof. Sokol Zaimaj anetare ne keshillin bashkiak te Shkodres po ashtu i cili tregoj sesi ka qene per te funksionimi si keshillatre te rinj ne bashki dhe sesi do e vijoje bashkpunimi i tyre ne 2020-ten.

Sokol Zaimaj: Qe nga mbledhja e pare deri me sot keshilli ka pasu nje ritem shume te mire, dita e pare kishte paksa tension ndersa sot mundte them qe jemi ne rruge te mbare. Ne sallen e keshillit bashkiak kemi gjetur bashkpunimin e administrates se bashkise.po ashtu shoh dicka positive tek funksionimi i keshillit, mblidhemi diskutojme debatojme e sheshojme gjerat ne kuadrin e ligjshmerise. Shume propozime te tonat jane marre parasysh dhe kane qene mjaft efikase sic kane qene ato te paketes fiskale dhe buxheti. Pozitivet per here te pare jane zhvilluar ne nje mbledhje me komisionin dh eme pranin e kryetares se bashkise ne formen e nje bashkebisedimi per ide dhe mendimet qe u pasqyruan me vone. Ne 2020 do te shikojme menyren sesi do te zbatohen implementohen.Cdo vendimarrje e kemi marre me vullnet te lire ne bashkepunim me administraten pa pasur asnje nderhyrja apo sugjerime nga jashte. Nese gjerat vijojne keshtu do te kemi nje ecuri mjaft pozitive. Ne arsim mungojne shume sherbime qe nga cerdhet dhe ve re edhe nje tendece nga ana e administrates bashkise per te fshehur femijet me aftesi ndryshe. Shkollat publike 115 femij e me aftesi ndryshe ku nder ta jane 40 mesuesa ne dispozicion te tyre. Po ashtu mundon sherbimi psikologjik ne cerdhe dhe ne shkolla. Mungojne ambientet me mjedise te gjelberta.