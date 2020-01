Shëndetësia online, Rama: 41 shërbime do të ofrohen përmes e-albania

Karta e shëndetit, përgjigjet e analizave por edhe vendosja e orarit për vizitën me mjekun do të realizohen përmes portalit e-Albania. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se janë 41 shërbime në shëndetësi që do të ofrohen online.

Kryeministri Edi Rama në inspektimin e përfundimit të rikonstruksionit të qendrës shëndetësore në Vorë, ka theksuar edhe një herë rëndësinë e sistemit online të marrjes së shërbimeve. Madje edhe karta e shëndetit do të mund të merret përmes e-Albania pa pasur nevojë që përfituesi të qëndrojë në radhës.

Nga 1 janari i këtij viti, 41 shërbime të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale do ofrohen online.

Një risi tjetër në paketën e shërbimeve onlinë është ripërcaktimi i vizitës ose ekzaminimit.

Gjithashtu, të gjitha rezultatet e kontrollit mjekësor bazë shihen online nëpërmjet portalit e-albania. Për të pasur akses në këtë rrjet ccdo individ do të duhet të regjistrohet duke përdorur kartën e identitetit.