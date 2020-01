Keshilltari bashkiak Arbis Vjerdha, njeheresh ish kandidat per kryetar i Partise Socialiste ne Shkoder ka “shperthyer” ne akuza ndaj drejtuesve dhe strukturave te partise ne te cilen ai ka aderuar per vite me radhe. Ne nje status ne FB, ai ka akuzuar pa emra shume persona:

JU LUTEM LEXOJENI PATJETER !!!

Po marr shkas te shkruaj dy rreshta pasi dita dites ngacmohem nga njerez per humbjen time si kryetar i PS-së në Shkodër.Në fakt nuk ishte nje garë pasi gara perbehet nga dy o me shume individë apo skuadra dhe jo ashtu si u bë në gjithë Shqipërinë ne fakt.

Nuk do them qe humba pasi nuk isha pjesë e garës ndaj une jam humbës vetem për ato që ishin kundra meje vetem se kishin frikë një kryetar si unë që nuk të lën hapësira për pushtlleqe ne kurriz te Partisë.

Une fitova aq shume nga kjo histori disa mujore pasi njoha gjithe individet qe perbejne Partine Socialiste ne Shkoder dhe me poshte do rendis pa emra disa njerez qe me sjelljen e tyre dhe poshtersite qe kane bere dhe qe i karakterizon do individuohen lehte pasi jane pjesa me ordinere dhe e felliqur e shoqerise Shkodrane.

1-Takova njerez qe shiten te Kryeministri Rama si trima e te forte por qe ne fakt turpi e paburrnia i ka mbuluar brez pas brezi sa i kendojne edhe fjalet”Kur te dalesh nga shpija me ra ne Shkoder e te shkojn syta ka shtepia e tyre,ktheju mbrapsht se ka me te shku rruga ters”

2-Po keta njerez ne emer te burrnise zëjn be të vdekurin e shpise dhe jeten e fëmijëve pa piken e turpit e moralit duke rrejt si kurva para litarit.

3-Takova njerez gjate kesaj fushate ku nuk marrin as respektin e fisit te tyre pasi i kane futur doren ne xhep fukarenjeve kur ishin drejtorë dhe kane ulur moralin e familjes vete ne nivele ordinere nga veprime ordinere perverse si rryshfet per pune.

4-Ndejta dhe fola me njerez qe jane te hetuar per vjedhje dhe me hiqen si deshmore te partise.Bij spiunesh te felliqur qe shkaterruan shume familje.Baballaret e tyre ne kohen e komunizmit i bënin te hanin mish derri ne muajin e Ramazanit atyre qe agjeronin tinxash.

5-Takova nje pseudokodosh bastardh qe eshte zhburreruar disa here duke e rrahe si nje palaço rrugash.E kane rrahur si kurva kopilin e krekoset si ato ish krytaret e koprativave

6-Takova malësorë që flisnin me besë e burrni por qe besa e burrnia i kishte braktisur ato trupa te mjere qe vetem nje shpirt i lig rrinte brenda tyre.

7-Takova intriganta qe nuk linin gjë pa sha e pa shpif per njr-tjr dhe ne darke delnin ne foto bashke duke qeshur ne menyre delirante duke pritur deri ne oret e vona se kush po ngrihet i pari nga tavolina per te paguar

8-Pashe njerez qe i hynin ne xhep,ne dyshek,te shpija e te familja e te afermit me menyra perverse dhe te liga duke perdhosur e denigruar grate motrat nenat e cdo femer te familjes te njr-tjr por prap ne darke rrinin bashke e bënin foto.

9-Takova dhe nje te forte qe deri para pak kohesh kishte nje pozicion krytar komune por gjithe Shkodra e din se zanati i tij ka qënë kapuçi në kokë arma në dorë dhe grabitje pa pushim sa ne rrugen e Torovices sa ne rrugen e Velipojes.

10-Nje tjeter ish krytar komune qe shprishet duke zënë be si një gru e keqe duke rrejt e duke shpif lloj lloj intrigash per cdo kënd.Prap nje kryekomunar si i forte ku nuk din as shqip me fole ku bën gafa ne nje interviste te thjeshte e mandej me ben mu presion duke me thene pse shef shtrember.Po normal qe te shof shtrember se me dhembin syte me te pa.

11-Kam pare nje video porno te gruas te nje te MADHI me peshe por kjo nuk eshte as puna dhe as prblm im me kete njeri.Puna eshte se ky shet besë,burrni,respekt,mend,trimni,pushtet,influence kapadaillek njerezve hallexhinj qe i besojn dhe e votojne kete palo burre qe influencon emerimin e drejtorave dhe shume vendeve te punes ne Shkoder duke bere edhe aleanca te pisëta sa me LSI-ne e sa me PD-ne.

12-Takova nje vajze qe per fajin e nje bushtre si ajo kane perfunduar ne dhe shume djem nënash.Gjyshi saj kishte vrare e perdhunuar njerez gjoja”armiq”te regjimit dhe tani mbesa ishte aspirante per karriere politike.Familja e tyre e turperuar brez pas brezi nxjerr nje monster bastardhe midis te liges dhe poshtersise dhe don te behet politikane.

13-Pashe dhe ndejta me nje grua zhele qe kishte nje zoteri burre por qe ajo ishte e pameshireshme per nderin dhe autoritetin e familjes vet ne kembim te pares dhe pushtetit.Nje grua tjeter tha ja jap voten djallit per vendin e punes,nje tjeter flirtoi me mua,nje gru tjeter shiti te afermin e vet tek une,nje tjeter e quajta strajca e partise pasi barte fjale pa pushim sa andej kendej.

14-Takova malsorë qe urrejnë katundarët,takova katundarë që urrejnë qytetarët,takova qytetarë qe urrenin të dyja palët,takova musliman qe urrenin katolikët dhe katolik që përçmonin muslimanet

15-Ndejta bisedova me njerez qe vinin nga familje te turperuara brez pas brezi si per moral ashtu dhe per poshtersi dhe dhimbje qe i kishin shkaktuar te tjereve ne emer te “nenes parti”

16-Takova dy deputet njeri malsor katolik tjetri nga qyteti musliman.Çfare del nga goja tyre helmon kombin 12 brez.Te poshter cinike dhe te zhveshur deri ne kockë nga çdo lloj morali politik e shoqëror

KETO 3 TE FUNDIT JANË PËR ATO PAK SOCIALISTA TË VËRTETË QË PASHË

17-Pashe takova e hëngra buke me burra malsorë qe i peshon fjala ma shum se guri kovaçit e qe për besë e per burrni e presin edhe djalin e vetëm.

18-Takova e punova me do burra qe ndoshta nuk kishin shkolle e kulture por ndigjoshin shum flitshin pak e nuk shanin askend.Kishin kredi e respekt nga njerez me peshe ne politiken tone.

20-Ndejta e punova per nje te ardhme ma te mire te PS-se ne Shkoder me do njerez qe kishin dije e kulture me falë por që i mbanin lerg Partise ato tipat qe permenda me siper.

Kush don sqarime per me teper e sqaroj me detaje kur te duan dhe si te duan pasi u lodha me kto pushta hipokrita qe vetem vjellin helm nga goja pasi i buron helmi nga shpirti.Kjo foto i pershtatet me se miri PS-së në Shkodër.Kam shum e shume te tjera me fole e me thane por etika me ndalon.Keto qe thashe jane vetem maja e ajsbergut.Lufta ime nuk ka mbaruar dhe as nuk jam dorezuar ne rrugen qe kam zgjedhur.Te humbesh nje beteje nuk do thote se ke humbur luften.Do luftoj qe te denigroj me fakte cdo kalbesire qe po shkaterron PS-ne ne Shkoder.Per çdo njerin nga te gjithe ato që mendojnë qe janë te fortë e me pozite kam nje dosje me fakte qe i zhburreroj edhe personalisht edhe me media edhe me gjykate po deshten prandaj them qe do luftoj pa kompromis deri sa ti shporri keto gra te përdala qe hiqen si burra por qe jane shume me pak se kurva.

Me falni per etiken dhe kerkoj mirkuptimin tuaj

Me respekt

Arbis VJERDHA