Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili vijon me akuzat në drejtim të kryeministrit Edi Rama sa i takon situatës pas tërmetit. Përmes një postimi në ‘Facebook’ Vasili tha se qeveria duhet t’u japë zgjidhje banorëve të prekur nga tërmetit dhe sipas tij t’i lërë propagandat.

Mes të tjerash Vasili tha se situata po rëndohet për këta banorë, ndërsa shtoi se qeveria nuk po bën asnjë veprim.

REAGIMI I VASILIT

Tragjedia e pas termetit vazhdon.(VIDEO)

Qeveria e propagandes te lere pallavrat me vizita hipokrite te Edi Rames dhe humoreve idiote te tij, por te jape zgjidhje.

Situata po rendohet, duhet zgjidhje.

Qeveria nuk po ben asgje.

Zero veprime dhe nje mal me propagande.