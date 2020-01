“Koha për të reflektuar”, Meta reagon sërish për Antishpifjen: Mos ecet para me kokëfortësi në rrugën e censures, ftoj palët…

Presidenti Ilir Meta ka reaguar përmes një postimi në facebook, lidhur me paketën ‘Antishpifje’ kthyer një ditë më parë prej tij, e që kreu i grupit parlamentar të PS tha se do e votojnë sërish në Kuvend me nisjen e sesionit të ri parlamentar.

“Liria e shprehjes, liria e medias dhe e drejta e informimit, përveç se janë të drejta themelore kushtetuese, janë të lidhura ngushtë me parimin e ndërtimit dhe funksionimit të një shteti demokratik.

Shqipëria dy vitet e fundit ka një përkeqësim të këtyre treguesve, sipas konkluzioneve të organizatave prestigjoze ndërkombëtare të gazetarëve, si dhe të institucioneve ndërkombëtare që monitorojnë respektimin e lirisë së medias.

Ndaj është koha për të reflektuar dhe për të mos ecur me kokëfortësi në rrugën e censurës dhe autoritarizmit, që do të përbënte rrezik për të ardhmen europiane të Shqipërisë.

Edhe njëherë, i ftoj të gjithë të lexojnë me vëmendje argumentat kushtetuese dhe ligjore të kthimit për rishqyrtim në Kuvend të paketës së ashtuquajtur “anti-shpifje”.- shkruan Meta.