Ndarja nga jeta e aktorit Xhevdet Ferri, Meta: Më ka prekur thellë, na la një trashëgimi të vyer në kinematografi

Presidenti Ilir Meta ka reaguar i pari nga personalitetet politike për ndarjen nga jeta të aktorit të mirënjohur shqiptar Xhevdet Ferri.

Meta shprehet se si shumë të tjerë, dhe atë vdekja e Ferrit e ka prekur thellë si dhe e vlerëson aktorin për trashëgiminë e vyer që i la kinematografisë shqiptare.

STATUSI I PRESIDENTIT ILIR META

Me hidhërim të thellë mësova lajmin e trishtë të ndarjes nga jeta të aktorit të mirënjohur dhe një prej personaliteteve më të shquar të kinematografisë dhe filmave shqiptarë më të dashur për ne, Xhevdet Ferri.

Si për të gjithë artdashësit dhe simpatizantët e Tij të shumtë, kjo humbje e parakohshme dhe e pazëvendësueshme më ka prekur thellë.

Mjeshtri i Madh i filmit, por edhe i teatrit, Xhevdet Ferri do të mbahet mend përherë për rolet dhe personazhet karakteristike, të luajtura me aq talent dhe mjeshtëri të rrallë, për të cilat meritoi të gjithë respektin, vlerësimet dhe simpatinë, nga shumë breza, duke na lënë pas një trashëgimi të vyer në kinematografi.

Duke ndarë dhimbjen e thellë për humbjen e këtij artisti të madh, i përcjell ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe gjithë bashkëpunëtorëve.

Kujtimi i Tij do të mbetet i paharruar!