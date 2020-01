Policia e Shkodres ka vene ne pranga shtetasi Hazis Isenlikaj, 46 vjeç banues ne Mat i denuar me pare me 8 vite burg per prodhim dhe shitje te lendeve narkotike.

Shkodër

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim.

Kapet dhe ndalohet një person i shpallur në kërkim, i denuar me 8 vite burg.

Nga strukturat e DVP Shkodër, në bashkëpunim me DVP Tiranë, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative u kap dhe u ndalua shtetasi i shpallur në kërkim:

Hazis Isenlikaj, 46 vjeç, banues në Mat.

Kapja dhe ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër me vendim të formës së prerë Nr.429, më datë 27.06.2017, e ka denuar me 8 vite burgim, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për veprime të mëtejshme.