Gjykata e Tiranës dha sot masën e sigurisë për të arrestuarit pas tërmetit në Tiranë.

7 prej të ndaluarve janë lënë në arrest me burg, 11 me detyrim me paraqitje ndërsa 12 në arrest shtëpie.

Arrest me burg per

Fatbardh Plakun

Fejzi Dyrmishi

Besnik Fuçia

Hodo Valgjoni

Artur Skela

Gëzim Shkalla

Naim Shehi

“Arrest shtëpie” per

Vjollca Hoxholli

Agim Eski

Gerti Çalliku

Ali Dyrmishi

Asqeri Xhanari

Faik Fejzo

Ndoc Pepkolaj

Mehmet Felani

Pëllumb Korfuzi

Qirjako Gjergo

Shefqet Doda

Luan Bejta

“Detyrim paraqitje”

Anila Harxhi

Bukurije Halili

Zhaneta Tagani

Reis Muça

Merita Kushe

Hekri Visha

Adhurim Qehaja

Stela Maze

Shpëtim Kerciku

Ermir Çina

Jan Ikonomi