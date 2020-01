Shkrimtari i njohur Ilmi Kurti ishte i ftuar ne ”Pasdite e Tv1” foli rreth botitmit te tij me te ri ”Burrat e malesise” vellimi i dyte i cili u prezantua gjate muajit dhjetor. Kurti u shpreh se ky liber i ka marre nje kohe te gjate pasi edhe vete karakteri i tij historik kerkon me shume kohe, mundim dhe sakrifice dhe pse zgjodhe qe te vije me nje vellim te dyte te ”Burrat e malesise”.

Kurti: Per realizimin e ketij libri eshte dashur nje kohe e gjate sidomos, pasi qe edhe vet karakteri i tij historik te merr shume kohe, mundim dhe sakrifice. E thene me fjale te tjera te shkruash nje liber eshte njesoj si te rrisesh nje femije per vet kujdesin qe te shkruarit e atij libri kerkon.Ky eshte libri 5-te qe botoj po kam edhe 3 libra e tjere te te njejtit karakter, te se njejtes linje historike te fokusuar tek Malesia e Madhe. Perpiqem qe librat te mos jene te gjithe te fokusuar ne nje kategri njerezish por ti bej sa me te larmishem dhe te ceke te gjitha fushat e jetes. Vendosa te vi me nje vellim te dyte pasi burrat e malsise i konsideroj vlera kombetare. Burrat e veprave te medha qe kane bere per Malesine e Madhe dhe bejne akoma sot, ka edhe plot burrnesha qe na e kane zbardhur faqen. Duke qene se Malesia e Madhe ka nxjerre shume figura te shquara qe na kane bere krenar jo vetem ne Shqiperi po edhe pertej kufinjeve pandaj mundohem ti pasqyroj me aq sa kam mundesi.