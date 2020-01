Ruçi: Nga Kongresi i Lushnjës nisi konsolidimi i Shqipërisë së pavarur dhe asaj parlamentare

Nga Lushnja, aty ku 100 vjet më parë u mbledh Kongresi që konsolidoi Shqipërinë si shtet, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi mbajti një fjalim përshëndetës.

Ruçi tha se nga Kongresi u shndërrua në një shtëpi historike për shkak të rëndësisë së vendimeve që aty u morën. Kryeparlamentari Ruçi vlerësoi deputetët e asaj kohe, të cilët u bënë legjendarët e parlamentarizmit shqiptar.

Gramoz Ruçi: Nga ky kongres nisi konsolidimi i Shqipërisë së pavarur dhe asaj parlamentare. Nga kjo shtëpi dhe ky kongres nisi diplomacia shqiptare në mbrojtje të tërësisë territoriale dhe të integritetit të Shqipërisë. Nga ky kongres nisi ndërtimi i administratës shqiptare, i arsimit, i shkollave dhe i forcave të rendit. Kjo shtëpi dhe ky kongres u vu në dispozicion të mbrojtjes të Shqipërisë dhe u shndërrua në një shtëpi e kongres historik për arsye të vendimeve që u morën këtu. Vizioni, vendosmëria dhe kontributi i tyre e bënë Shqipërinë me Parlament. Mirënjohje të përjetshme për këtë vepër që nuk do ti harrohet edhe deputetëve të parë të caktuar nga Kongresi i Lushnjës. Këta u bënë legjendarët e parlamentarizmit shqiptar dhe për këtë fakt historik kombi dhe historia do tu jenë atyre përjetë mirënjohës.