Stela Toska nje artizane shume e re ne moshe por e mbushur plot me pasion dhe dashuri per te sjelle gjera te vecanta dhe kreative.Prej vitesh ajo ka biznesin e saj ”Creativity Zone by Stela” ku ben krijime te personalizuara me materiale te reciklueshme dhe jo vetem. E ftuar ne ”Pasditer ne Tv1” Stela shprehet se 2019 ka qene nje vit mjaft produktiv dhe i suksesshem per te pasi u vleresuar me dy cmime te rendesishme.

Stela Toska: Viti 2019 ishte shume shuem produktiv dhe i suksesshem per mua. Para 4 vitesh qe hapa edhe faqen time ”Creativity Zone by Stela” nuk e prisja ne fakt qe te kisha gjithe kete sukses. 2019 e mbylla me dy cmime te rendesishme njeri ”Grate frymojne vlera” dhe tjetrin si ”Mjeshtre” nga Dhoma Kombetare e Zejev.Pervec krijimeve qe zhvilloj vet ne fakt po bashkepunoj edhe me zyren e punes qe te marr kusante falas tu mesoj dhe tu trashegoj punen time. Kurset per punimet kreative tek femijet jane te domosdoshme pasi i i ndihmojne qe te largohen nga celularet dhe te mesojne qe te bejne pune dore. Dikur kemi mesuar ne shkolle qe te qendismim dhe te bejme pune dore por tashme kjo nuk ekziston me ne shkolla dhe femijet jane zhvendosur tek rrjetet sociale, interneti dhe celularet. Ky lloje kursi do te ndihmoje qe te gjejne vetveten ne kreativitetin e tyre.