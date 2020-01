Gështenjat janë një frut unik i specieve Castanea të pemëve të qumeshtit. Ky frut është më i zakonshëm në Azi megjithëse gjithashtu ka qenë i lidhur me kuzhinën tradicionale italiane me shekuj. Gështenjat vlerësohen për shijen e tyre karakteristike dhe për dukshmërinë me të cilën mund të konsumohen: të ziera, të pjekura dhe të thara, ose në formën e miellit. Ato janë gjithashtu burime të shkëlqyera të vitaminave dhe mineraleve (të tilla si mangani, molibden, bashkëpunimi dhe magnezi).

Cilat janë vlerat ushqyese dhe përfitimet shëndetësore të gështenjave?

Shëndeti tretës- gështenja ul nivelin e kolesterolit dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Ato gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e konstipacionit dhe komplikimeve të zorrëve siç është divertikuloza.

Funksioni i rritur i trurit – gështenjat përmbajnë vitamina B të tretshme në yndyrë që nxisin lëkurën e shëndetshme, prodhojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe përmirësojnë funksionimin e trurit.

Rritje të niveleve të energjisë – gështenja përmbajnë sasi të mëdha të karbohidrateve, të cilat janë të nevojshme për energji afatshkurtër dhe afatgjatë. Ato gjithashtu ndihmojnë në funksionimin e sistemit nervor.

Kocka më të forta – gështenja përmbajnë bakër, i cili është një mineral gjurmues që forcon forcën e kockave dhe forcon sistemin imunitar.

Ulur rrezikun e zhvillimit të sëmundjes – gështenja përmbajnë mangan, i cili është një mineral gjurmues që lufton jashtë radikalëve të lirë në trup dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe kancerit. Ai gjithashtu luan një rol kryesor në procesin e plakjes dhe ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut.

Nuk përmbajnë gluten – gështenjat kanë një përfitim të madh për pacientët me sëmundje celiac, e cila është një sëmundje që ngre zorrët e vogla.

Disa fakte ushqyese në lidhje me gështenja

Sabrina Oggionni, dietologe në Humanitas Gavazzeni, ofron një pasqyrë mbi përfitimet shëndetësore të gështenjave dhe individëve për të cilët rekomandohet konsumimi.

“Gështenjat janë një pjesë e grupit të frutave dhe disa individë i klasifikojnë si fruta të thata. Sidoqoftë, në krahasim me arrat (arrat, lajthitë, bajamet, etj), ato kanë një përmbajtje të ulët yndyre. Gështenjat kanë disa karakteristika ushqyese të ngjashme me ato të drithërave. Edhe pse ato nuk përmbajnë gluten, ato kanë një përmbajtje të lartë të sheqernave, veçanërisht niseshte. Gështenjat janë të pasura me fibra, si dhe kripëra minerale si kalium, fosfor dhe sasi të vogla hekuri. Së fundmi, ato përmbajnë vitamina B2 dhe E. Është e rëndësishme të mbani mend se energjia dhe karakteristikat ushqyese të gështenjave janë të ndryshme nga ajo e grupit të mbetur të frutave të freskëta. ”

Cilat janë ndryshimet kryesore midis gështenjave të ziera dhe gështenjave të pjekura?

Gështenjat e ziera janë më të tretshme se gështenjat e pjekura. Besohet se gështenja të ziera përmbajnë më pak kalori sesa gështenja të pjekura për shkak të përmbajtjes së tyre të ujit. Në mënyrë tipike, ka 120 kalori për 100 gram gështenja të ziera deri në 190 kalori për 100 gram gështenja të pjekura. Kur maten në të njëjtën peshë, gështenjat e ziera përmbajnë më pak kalori, megjithatë, gjithçka varet nga sasia e ujit të humbur ose të marrë brenda ndërsa ato gatuhen.