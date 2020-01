Luan Rama: Kam qenë kundër djegies së mandateve, por sot them se vepruam drejt

Ish-deputeti i LSI-së, Luan Rama, tha në “Tempora” në RTV Ora se ka qenë kundër djegies së mandateve nga opozita kur është bërë debati fillestar në LSI për këtë çështje.

Por sot kur kthen kokën pas, ai thotë se vendimi ishte i drejtë pasi pa largimin nga Kuvendi nuk do të kishim sot tryezë për reformë zgjedhore dhe as vëmendjen e ndërkombëtarëve.

Luan Rama: Cili prej socialistëve ndihet krenar që sheh ministra që nuk kanë asnjë lidhje me shërbimin ndaj qytetarëve jo më me PS? Cili prej socialistëve ndihet krenar kur socialistë kanë sakrifikuar në ’97-’96 që kanë sot një parlament monist, të trukuar. Nuk e braktisëm Kuvendin. Kur u bë debati për djegien e mandateve unë kam qenë kundër djegies së mandateve. Pasi u mor vendimi nga forumet si zëvendëskryetar i partisë kam zbatuar vendimin. Por sot e quaj të drejtë atë vendim pasi nuk do të ishim këtu ku jemi, te tryeza e dialogut politik dhe vëmendja e ndërkombëtarëve.