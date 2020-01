Mes vargjeve të poezive dhe tingujve muzikorë u mbajt mbrëmja e përvitshme e ndarjes së çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2018. Çdo fundvit organizohet nga Ministria e Kulturës kjo mbrëmje, por pas tërmetit të 26 nëntorit u shty për këtë datë.

Pas një pune disa mujore, juria e drejtuar nga Alda Bardhyli shpalli fituesit e çmimeve për romanin më të mirë, përmbledhjen me tregime, vëllimin poetik, veprën më të mirë eseistike, krijimtarinë letrare për fëmijë e të rinj dhe përkthimin nga gjuha e huaj.

Lista e kandidatëve për çmimet kombëtare të letërsisë përmbante emrat e njohur të autorëve, por risia e këtij viti ishin autorët e rinj të cilët kandiduan në kategoritë e ndryshme.

Për gjuhën përmes së cilës ndërton historinë e fanta-shkencës, ‘pika trëndafili’ nga Mimoza Hafizi u shpall fituese si ‘Vepra letrare për fëmijë dhe të rinj’.

Çmimi Tregimi më i mire u fitua nga Roland Gjoza, me veprën ‘Për shkak të vajzave nga Parisi’, i cili Sjell risi në tregimin shqiptar me një galeri personazhesh komplekse dhe moderne.

Me gjuhën e begatë, për veprat e përzgjedhura që kanë pasuruar botimet me libra nga bota, Luan Topçiu me botimin ‘shtëpia me brisqe rroje’ të autores ,Linda Maria Baros mori ëmimin si Përkthimi më i mire i vitit 2018.

Poetit tragjik, të varurit të fundit në perandorinë komuniste. Për vargjet epike të librit me poezi ‘Vepra poetike e plote’ nga Havzi Nela u shpall fitues, ky çmim iu dorëzua Rexhep Shahut.

Në veprën e tij, Ismail Kadaresë ngre lart eseistikën dhe studimet shqipe në nivele ndërkombëtare. me stilin, kulturën dhe qasjen universale. “Kur sunduesit grinden” u shpall vepra më e mirë eseistike e viti 2018.

Për qasjen që i bën historisë përmes gjuhës dhe vokacionin e thellë të karaktereve, Romani më i mire u shpall ‘Gurët e vetmisë’ nga autori Tom Kuka.