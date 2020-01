Kryetari i FRPD Shkoder Arvit Bushati ka reaguar nepermjet nje postimi ne ”Facebook” ne lidhje me analizen vjetore te Drejtorise Vendore te Policise te Qarkut Shkoder qe Ardi Veliu beri diten e djeshme. Bushati e quan ate nje analize te turpshme per vete faktin se nuk guxoi te flase rreth vrasjeve te njepasnjeshme qe ndodhen ne Shkoder ne 2019 te cilat ende sot nuk jane zbardhur autoret e tyre. Sipas kreut te FRPD e gjitha kjo eshte nje skenar i organizuar nga qeveria e bandave qe ne njerin krah te varferon, e ne krahun tjeter ushtron terror tek qytetarët e saj, duke mos i ofruar as minimumin e sigurise.

JA POSTIMI I PLOTE

Analiza e TURPIT

Të vish në Shkodër si hajduti në erresirë, e të largohesh si i tillë, këtë di ta bëjë vetëm Ardi Veliu, njeriu që drejton në mënyrë kriminale policinë e shtetit.

Në analizën vjetore të Drejtorisë Vendore të Policisë të Qarkut Shkodër, Veliu paska folur ashpër e madje me tone kërcënuese ndaj “vjedhësve”.

Duke e quajtur shqetësimin kryesor në Shkodër, një çështje që nuk do të duhej të ishte në listën e policisë aspak si shqetësim, Veliu i kushtoi të gjithë vëmendjen pikërisht asaj.

Asnjë fjalë për krimin që në Shkodër ka bërë kërdinë, duke arritur të prekë edhe kupolën e policisë, me të cilët ka luajtur siç ka dashur.

Nuk guxoi të flasë për vrasjet e njëpasnjëshme e zhdukjet pa autor, sepse nuk ka qoftë edhe një argument me se të mbrohet, pasi policia që ai drejton ka dështuar në luftën me krimin e organizuar dhe bandat që kanë marrë peng Shqipërinë.

Ata nuk mund dhe nuk duhet të luftohen, pasi qeveria që ka ulur në atë karrige Veliun, bashkëqeverisë me ta, u jep tendera e pushtet.