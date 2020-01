Pasi që virusi kinez ka tronditur dhe frikësuar botën, njësia e inspektimit shëndetësor në RInas, ka rritur gjendjen e gatishmërisë lidhur me situatën e koronavirusit. E vetmja risi në këtë situatë rutinë të punës sonë është një monitorim i shtuar i pasagjerëve që vijnë nga Kina.

Janë shtuar masat higjeno sanitare në aeroportin e Rinasit të cilat konsistojnë në rritjen e shpeshtësisë së numrit të pastrimeve të ambjentit të aeroportit, shtimin se sasisë së dizifektantëve që hidhen për pastrimin e dyshemesë si dhe është kërkuar një dizifektim, që e quajmë procedurë 3D, për të bërë dizifektimin e terminalit dhe ambjenteve kargo. Sipas mjekut Hashorva, janë aktivizuar protokollet përkatëse lidhur me koronavirusin, megjithatë për Shqipërinë rreziku është i ulët.

Edhe në fazën akute, fazën që po flasim tani, dua të ritheksoj faktin që Shqipëria është një vend me risk të vogël përsa i përket koronavirusit, për dy arsye kryesore; një, nuk kemi linjë direkte me Kinën, dhe aq me tepër me regjionin ku ka shpërthyer epidemia, dhe e dyta, që të gjitha fluturimet që na vijnë nga Kina, vijnë tranzit nëpërmjet vendeve të tjera.

Aeroportet e qyteteve europiane, të cilat kanë linja direkte fluturimi më Kinën dhe provincën Wuhan, po ushtrojnë monitorime të shumta ta pasagjerëve, e madje duke krijuar edhe dhoma specifike për kontrollin e tyre.