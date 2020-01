“Do ketë ndërhyrje edhe në Kushtetutë” Hajdari flet pas takimit për ‘Zgjedhoren’: 15 marsi duket një datë e pamundur

Për bashkëkryetaren e komisionit për reformën zgjedhore, Rudina Hajdari, reforma zgjedhore nuk përjashton ndryshimet në kushtetutën e vendit, jo vetëm në Kodin Zgjedhor. Në një prononcim për mediat në përfudim të takimit, Hajdari çmoi si shumë të rëndësishme transparencën në këtë proces, ndërsa theksoi se gjithçka kryhet nën mbikëqyrjen e ndërkombëtareve.

“Ramë dakord për kalendarin, çështjet që do shtrojmë. Të gjitha duan kohën e duhur dhe seriozitetin e duhur që te jemi në gjendje të arrijmë në dakordësi. Me rendësi është të arrijmë në një produkt final, që të jetë i duhuri dhe më i përshtatshmi për të garantuar të drejtën e zgjedhurit, t’i heqim presionin politik, që qytetarët e kanë patur të pamundur të mendojnë të lirë.

Me rëndësi është transparenca e kësaj tryeza, mbikëqyrja e ndërkombëtarëve. Sot ka patur prezencë të OSBE e BE-së, gjithashtu ishte i pranishëm edhe ambasadori britanik. Pra ka një angazhim të fortë në lidhje me ketë tryezë. 15 marsi datë është ambicioze dhe shumë e pamundur, por ekspertët do ulen do punojnë paraprakisht, nëse është e nevojshme do ketë ndryshime edhe në kushtetute, jo vetëm ne Kodin Zgjedhor.” u shpreh Hajdari.