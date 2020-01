KLP miraton emrat e drejtuesve të rinj të Gjykatës së Apelit dhe të Shkalles së parë Shkodër

Miratohet me 11 vota pro projektakti “Për caktimin e përkohshëm te Brahim Dragjoshi në pozicionin e Drejtuesit Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Miratohet me 11 vota pro projektakti “Për caktimin e përkohshëm te Albert Murçaj në pozicionin e Drejtuesit të Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër” nga 27.01.2020 deri me 26.04.2020.

Miratohet me shumicë votash projektakti “Për caktimin e përkohshëm te Lorenc Mërkuri në pozicionin e Drejtuesit Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.

Miratohet unanimisht projektakti “Për caktimin e përkohshëm te Erion Çela në pozicionin e Drejtuesit Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

Miratohet me 11 vota pro projektakti “Për caktimin e përkohshëm te Ludovik Doda në pozicionin e Drejtuesit Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Miratohet projektakti “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit Lazër Çardaku në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.