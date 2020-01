Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili iu është bashkuar reagimeve pasi SPAK nuk pranoi aktet e dosjes 184, duke e ridërguar dosjen përsëri në Dibër.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Vasili thekson se entuziazmi për SPAK u fik pa lindur mirë. Sipas Vasilit, Prokuroria Speciale Antikorrupsion u rrezua në të paren prove perballje me qeverinë.

REAGIMI I VASILIT

Në 29 dhjetor 2019 ne nje shenim ne FB pata shkruar se testi per SPAK eshte hetimi i krimit elektoral si nena e kriminalizimit dhe kapjes se shtetit.

Sot SPAK nuk mori persiper dosjen 184 te krimit zgjedhor ne Diber, ku del qarte Kryeministri,Ministra,Deputete dhe Drejtore gjithfaresh, qe vjedhin vota te bere njesh me kriminelet.

Ndaj entuziazmi per SPAK u fik pa lindur mire.

SPAK u rrezua ne te paren prove perballje me qeverine.

Konsensusi politik per SPAK u shkaterrua nga kapja kriminale e drejtesise nga rilindja.

P.s.Lexoni te nderuar miq edhe statusin e 29 dhjetorit.