Miratohet me shumicë votash, Doloreza Musabelliu zgjidhet anëtare SPAK me mandat 9 vjeçar

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar me shumicë votash Doloreza Musabelliun si anëtare të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për një mandat 9-vjeçar pa të drejtë riemërimi.

Mësohet se vendimi është nisur direkt në Presidencë ku prokurorja Musabelliu do të bëjë betimin sot në mesditë.

“Me propozim te Kryetarit, rendit te dites i shtihen 2 pika: kerkesa e drejtuesit te ILD, Artur Metani ndaj Keshillit per te komandur nje prokuror per nje afat kohor 5 vjeçar prane ILD dhe pranimin e kerkeses se prokurorit Agim Dilka, prokuror ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan, per heqje dore nga funksioni. Zonja Esmeralda Keshi i bashkohet Keshillit.”, thuhet në njoftimin e KLP-së.