Brexit tashmë është realitet. Në mesnatë Britania përshëndeti BE duke mbyllur një faqe të historisë që zgjati gati gjysmë shekulli nga viti 1973 dhe deri më sot. Një lamtumirë mes festimeve shumëngjyrëshe të popullit euroskeptik.

Dhe ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar festoi në mesnatë daljen e saj nga BE, Autoriteti i Aviacionit Civil në Shqipëri ka dhënë njoftimin e rëndësishëm lidhur me fluturimet, pasagjerët dhe kompanitë ajrore.

AAC bën me dije se “Brexit” nuk do të ndryshojë asgjë në fushën e aviacionit civil. Të shtunën nis një fazë e re negociatash Bruksel-Londër, ku dy palët do të përcaktojnë marrëdhënien e ardhshme, me qëllim që Londra të jetë pjesë e tregut të përbashkët.