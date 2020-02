Miliarderi që po bën histori, zbulon recetën e famshme të kafes që të dobëson dhe përmirëson shëndetin

Dave Asprey është themeluesi i markës kulti amerikane të kafesë Bulletproof. Ai e quan vetën biohacker pasi përdor shkencën dhe teknologjinë për të përmirësuar shëndetin e njerëzve.

Ai ka zbuluar se me ndihmën e një përbërsi që i shtoi kafesë kishte humbur 45 kilogramë! Këtë zbulim e bëri gjatë udhëtimit të tij në në Tibet në vitin 2004.

Mjafton të blini tre produkte: Kafe të zezë, gjalpë dhe vaj arra kokosi. Nëse i përzieni së bashku këto tre përbërsa ai pretendon se mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor të një personi.

Z. Asprey vuante nga mbipesha (136 kg) dhe u nis në këtë udhëtim për të mësuar të meditonte. Aty vendasit i dhanë atij gjalpë qumështi për të rivendosur energjinë për të qëndruar në lartësi të lartë mbidetare.

“Pasi e piva atë, vura re që truri im ndihej shumë më mirë sesa ndihej për një kohë të gjatë, edhe pse duhet të isha ndjerë keq në atë lartësi,” thotë ai.

Pasi u kthye në shtëpi në Kaliforni, Z. Asprey filloi të eksperimentonte për të bërë versionin e tij të pijeve.

Kur do ta përzieni cilësinë e kafenesë me kremin e duhur, do të merrni një pije të pabesueshme që do të zvogëlojë urinë tuaj dhe dëshirën për ëmbëlsira, do ta ushqeni trurin tuaj dhe do t’ju ndihmojë të dobësoheni. Gjithashtu do të përmirësojë fokusin dhe aftësinë tuaj, shkruan ai

Nëse e pini këtë kafe në mëngjes, do të stabilizoni sheqerin tuaj në gjak. Për një efekt edhe më të mirë shtoni disa antioksidantë në efektin e detoksifikimit. Shafran dhe vanilje janë një zgjedhje ideale që do të përmirësojë shijen dhe do të ketë një efekt të mirë shëndetësor.