Zbardhet axhenda e vizitës së presidentit të Parlamentit Europian në Tiranë

Presidenti i Parlamentit Europian David Sassoli do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tiranë në datat 3-4 shkurt.

Kjo pritet të jetë axhenda e tij gjatë qëndrimit në vendin tonë.

Më 3 shkurt

Në orën 11:00 do të ketë takim me ambasadorin e BE në Tiranë, Luigi Soreca.

Në orën 11:30, Sassoli do të takohet me Kryeministrin e vendit, Edi Rama. Pas takimit Rama dhe Sassoli në orën 12:15 do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp në mjediset e Kryeministrisë.

Në orën 14:45 Sassoli do të takohet me Kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi dhe kryetarët e Grupeve Parlamentare.

Në orën 15:15 Sassoli do të mbajë një fjalë në seancën plenare.

Në orën 16:00 takim me Presidentin Ilir Meta.

Më 4 shkurt

Në orën 10:45 Sassoli do të ketë një takim me kryedemokratin Lulzim Basha dhe Kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhi në selinë e PD.