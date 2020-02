Anti-KÇK, Vasili: Rama e ktheu Shqipërinë në lavatriçe të parave të pista

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili në një deklaratë për mediat ka reaguar ndaj paketës KÇK të qeverisë Rama. Sipas Vasilit, reforma në drejtësi u ndërmor për të pasur një drejtësi të pavarur nga politika dhe aq më pak nga qeveria. Ai tha se është vetë Rama që e ktheu Shqipërinë në një lavatriçe të parave të pista.

Vasili: Është Edi Rama e ktheu Shqipërinë në lavatriçe e parave të pista. Aq sa Këshilli i Europës e riktheu Shqipërinë në monitorimin e parave të zeza, parave të pista. Nga një monitorim nga i cili Shqipëria kishte dalë me vite si një vend që nuk e kishte më këtë problem. Pra çështjen e parave të pista e riktheu sërish Edi Rama. Njëkohësisht, për shkak të kësaj qeverisje Shqipëria është një nder tre vendet më të korruptuara të globit. Me Sierra Leone dhe vendet e Afrikës të cilët dihet se në ç’nivele mizerabël demokracie dhe funksionimit të shtetit të së drejtës ekzistojnë. Dihet më së miri sepse Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur të zezën mbi të bardhë që Shqipëria nën qeverisjen e Edi Ramës u kthye në bazë të krimit të organizuar për aksione nga SHBA, Amerika Latine, Lindjen e Mesme, Europë. Pra, është fare e qartë si drita e diellit që njeriu që mbodhi krimin, jeton me krimin, përdor krimin, ndan paratë me krimin, ndan fondet publike e shtetërore me krimin nuk mund të jetë ky që mund të luftojë krimin. Dhe aq më pak ta ushtrojë këtë me instrumente anti-ligjore, anti-kushtetuese dhe që i kundërvihen reformës në drejtësi.