Koronavirusi/ “Çfarë masash keni marrë?”, Balla kërkon në interpelancë Manastirliun: Duhet të kujdesemi për çdo shqiptar

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla ka kërkuar informacione sot për situatën në vend dhe masat e marra për koronavirusin e ri që ka sjellë mbi 300 të vdekur në Kinë duke thirrur në interpelancë ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

Balla kërkoi të dinte se si është konceptuar monitorimi në pikat kufitare dhe nëse ka raste të identifikuara në vend. Ai theksoi se çdo rast i çdo shqiptari duhet të jetë në vëmendje.

“Besoj që bashkëndaj me gjithë anëtarët e këtij kuvendi, rëndësinë e një informimi urgjent lidhur me emergjencën ndërkombëtare të shpallur nga OBSH lidhur me koronavirusin, i cili për fat të mirë nuk e ka prekur ende Shqipërinë, por mendoj që është e rëndësishme sikurse në mjaft parlamente të tjera qofshin në Europë, SHBA, institucioni më i lartë ligjvënës të informohet në mënyrë urgjente për masat e marra nga qeveria për koordinimin me OBSH. Çfarë plan masash keni marrë? Si është organizuar survejanca e domosdoshme në pikat kufitare për të parandaluar çdo rast me këtë virus për të hyrë në Shqipëri? A ka zyrtarisht raste të identifikuara për të qetësuar opinionin publik? Në fund dua që t’ju falënderoj jo vetëm ju por edhe ambasadën tonë në Ankara për koordinimin e mirë në funksion të riatdhesimit të pjesshëm do ta quaja, për shkak se për momentin një studente shqiptare por mbahet në kontroll intensiv shëndetësor në një nga spitalet e Turqisë por të merren masat që studentja të riatdhesohet në Shqipëri.

Çdo rast i çdo shqiptari të kihet në vëmendje sepse përgjegjësia jonë është të kujdesemi për çdo bashkatdhetar shqiptar”, deklaroi Balla.