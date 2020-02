Presidenti i Parlamentit Europian, David Sassoli sot do të takojë drejtuesit e opozitës. Në orën 10:45 Sassoli do të takohet me kryetarin e PD-së, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhin e LSI-së në selinë e PD.

Të hënën, Sassoli takoi Presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi dhe kryetarët e Grupeve Parlamentare, teksa mbajti edhe një fjalim përpara deputetëve.