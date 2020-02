WhatsApp-i përditësohet shpesh. Çështja është që me secilin përditësim, veç vijnë përveç sigurisë, edhe disa mjete të reja për përdoruesin, të cilat disa sisteme të vjetra operative nuk i përballojnë dot.

Ka raste kur aplikacioni mund të funksionojë me probleme. Prandaj, kompania paralajmëron rregullisht se në cilat sisteme operative do të ndalojë së funksionuari ky shërbim, apo do të funksionojë pjesërisht.

Kështu, WhatsApp sic kujtoj telegrafi, paralajmëroi se, që nga 1 shkurt, nuk do të jetë e mundur të krijoni llogari ose të verifikoni përsëri llogari ekzistuese në modelet Android 2.3.7 ose edhe më të hershme, si dhe në iPhone me iOS 8 ose më të vjetër se ata.

Si ta mësoni se çfarë sistemi operativ ka telefoni juaj

Në rastin e Android, duhet të shkoni te Settings / System / About Phone/ dhe atje të kërkoni informacionin ku ai thotë: “Versioni Android”.

Në rastin e iOS, për të marrë këto të dhëna duhet të shtypni Settings / General / Information.

Që nga 31 dhjetori 2019, WhatsApp-i reshti së punuari në pajisje me sistemin operativ windows Phone dhe Windows Mobile, pasi kompania e kishte njoftuar këtë gjashtë muaj më parë. “Për shkak se ne nuk po zhvillojmë më aplikacionin për këto sisteme operative, disa nga funksionet mund të ndalojnë së punuari në çdo kohë”, sqaruan ata në kohën e duhur. Duhet të theksohet se sistemi operativ mobil windows ka vetëm 0.15% pjesë të tregut, ndërsa Android kryeson segmentin me 75%, i ndjekur nga iOS, me 22%.

Telefonat në modelet Android 2.3.7

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z Duo Z110

Acer Liquid Z Z110

Lenovo k800

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G M920

Motorola Atrix TV XT682

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Sony Xperia Sola MT27i

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

Sony Xperia acro HD SOI12

Xolo X900

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

LG Spectrum VS920

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G