“LSI po përgatitet për rikthimin e të rinjve nga emigrimi”, Kryemadhi takim me komunitetin shqiptar në New York

Monika Kryemadhi zhvilloi një takim me anëtarë të komunitetit shqiptar në New York. Në takim ishin të pranishëm mbi 300 anëtarë të komunitetit shqiptar, të cilët ishin mbledhur për të zhvilluar një bashkëbisedim me zonjën Kryemadhi.

Mes të tjerash Kryemadhi u shpreh se në takimet e shumta që kam zhvilluar me pjesëtarë të komunitetit shqiptar me SHBA është ndjerë krenare për arritjet e tyre realisht suprizuese. Po ashtu ajo theksoi se ndjeu edhe dhimbje, që ne si klasë politike jemi treguar të pavëmendshëm dhe indiferent për të realizuar reformat ekonomike dhe avancuar me shpejtësi në integrimin e vendit, për të bërë të mundur ndaljen e shpopullimit dhe hemorragjinë e trurit dhe të pjesës më energjike të Shqipërisë rinisë sonë, që i kushton shumë kombit dhe vendit.

Kryemadhi foli nga SHBA për iniciativën që LSI po përgatit për rikthimin e të rinjve dhe të rejave nga emigrimi dhe sesi Shqipëria duhet të përgatitet që kthimi i tyre të jetë mundësi për të rritur ekonominë shqiptare dhe kjo t’iu kthejë besimin familjeve të reja shqiptare që kanë më shumë mundësi në Shqipëri se në mërgim. Kjo duket utopi por ulja e taksave, paga të mirëpaguara subvencione që profesionin e bujqësisë që është shumë i vështirë por i domosdoshëm për jetë të shëndetshme për fëmijët shqiptare. Garantimin e arsimit dhe shëndetësisë cilësore. Kjo është detyra jone si politikë dhe ne duhet të ecim shpejt sepse Shqipëria po zbrazet dhe po plaket me ritme shumë të shpejta. Shumë prej shqiptarëve punojnë dhe drejtojnë kompani të mëdha zyra legale, banka dhe janë dinjitozë në profesionet e tyre. Ndoshta sot Shqipëria nuk iu ofron mundësi por ne duhet të punojmë që t’iu krijojmë mundësinë që të vijnë dhe idetë e tyre dhe projektet e tyre t’i zhvillojnë në Shqipëri.

“Super brain mund ta quajmë apo si të doni por ne duhet të bashkohemi të gjithë që të ngrejmë në këmbë Shqipërinë dhe t’i rikthejmë asaj rininë e ikur t’i rikthejmë buzëqeshjen dhe freskinë që po i mungon.

Në duhet të heqim taksimin e dyfishtë, për investimet amerikane aq më shumë kur janë shqiptaro-amerikane pra të mos paguhet dy herë taksa dhe në Amerikë dhe në Shqipëri, sepse në fund të fundit Shqipëria nese e vendos taksen zero ajo fiton investimin krijohen vende të reja pune sjell teknologji të përparuar dhe kemi “More America in Albania”. Sa më shumë investime shqiptaro-amerikane të ketë në Shqipëri sa më prezent të jetë investimi amerikan, shtetasit amerikan dhe Amerika do të jetë shumë e vëmendshme ndaj Shqipërisë”. Kryemadhi zhvilloi gjithashtu dhe një vizitë në Qendrën Amerikane në New Jersey ku mësojnë shqip fëmijë shqiptarë të lindur në Amerikë.