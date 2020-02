Analisti i futbollit Fatmir Lugji i ftuar mbreme ne emsionin sportiv “Sport Show” ne Tv1 Channel komentoj ndeshjen Bylis – Vllaznia i cili reagoj me komente te ashpra per ate qe sipas tij ka ndodhur ne fushen e lojes.

Lugji: Ndeshja Vllaznia – Bylis eshte nje sinteze e superiores shqiptare. Eshte nje turp i madh i kesaj superiore. Albitrimi shqiptar eshte jo profesionist. Albitirimi shqiptar ka tutor, ka shefat e tyre te cilet e shkaterruan kampionatin shqiptar. Fusha e futbollit ne superioren shqiptare eshte nje fushe gladiatoresh. Askush nuk ka te drejte qe perveç lojtareve, gjyqtareve dhe stafit drejtues te hyje ne fushen e blerte. Ajo ndeshje ishte nje fushe gladiatoresh, qe kushdo mund te hyje, kushdo mund te beje gjithçka dhe kjo eshte skandaloze.

Une isha nisur per ne Ballsh per te ndjekur lojen, por disa miq me ndaluan dhe me thane mos shko, pasi rezultati eshte i percaktuar.

Si ka mundesi qe nje federate shqiptare e futbollit te mos reagoje ndaj ketyre problematikave, ndaj ketyre skandaleve qe ndodhin. Vllaznia ka qene eshte dhe do te jete ne eliten e futbollit shqiptar.

Eshte nje ekip qe festoj 100 vjetorin, eshte themeluar futbolli shqiptar, ka dhene shume per futbollin shqiptar. Si ka mundesi qe te ndodhe ne kete ndeshje? Pra kjo eshte nje sinteze. Eshte personifikimi me i ulet i Superliges shqiptare.

Vetem nje miop mund te jape ate penallti qe u dha ne favor te Ballshit, por me pas u anulua. Vetem nje albiter qe qe ne fillimin e ndeshjes gjeti momentin e fundit qe te jepte diçka per Bylisin.