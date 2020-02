Eshte ndalur ne piken ne piken kufitare te Hanit te Hotit Ardian Docaj, njeri nga te dyshuarit per pengmarrjen e Jan Prenges.

Ne nje lidhje telefonike dje Docaj kishte deklaruar qe ishte nisur per ne Shqiperi per te sqaruar se nuk kishte asnje lidhje me ngjarjen e ndodhur me 17 janar dhe se nuk e njihte Prengen, madje ai kishte 15 vite qe jetonte jashte vendit.Ndersa sot policia e ka ndaluar sapo ka shkelur ne territorin shqiptar.