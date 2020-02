Disa qarqe të vendit si Kukësi, Dibra apo Korça por jo vetëm, edhe Dajti në Tiranë janë përfshirë nga dëbora dhe akulli ditën e sotme dhe Policia jep disa këshilla për drejtuesit e automjeteve.

Në një video të publikuar në faqen zyrtare të FB, Policia thotë se në rrugë me akull dhe dëborë nuk duhet të bëhet shaka, por të vendoset rripi i sigurimit, mos përdoret gazi i lartë, të tregohet kujdes me pedalin e franave, qarkullimi të bëhet me marshin e dytë si dhe të kontrollohet mjeti përpara udhëtimit në këto rrugë.

Gjithashtu Policia këshillon drejtuesit që në rastet kur rëshkasin të ecin në drejtimin që shkon mjeti pa panik dhe pa rrotullime të ashpra.

”Numri i POLICISË 112

Nëse keni mundësi shmangni udhëtimin në rrugë me dëborë dhe akull. Kontrolloni, mjetin, gomat dhe furnizimin me karburant të mjaftueshëm. Tregoni kujdes maksimal në rrugët me dëborë dhe akull.

Ndqini këshillat.

Paralajmërimet për kushtet e rrugëve kanë një rëndësi të madhe, për një qarkullim pa risk dhe me synim parandalimin e aksidenteve dhe ngjarjeve rrugore.

– Nëse je duke udhëtuar në rrugë me dëborë dhe mjeti rrëshqet gjithmonë duhet ndjekur drejtimi nga shkon mjeti, por pa panik dhe pa rrotullime të ashpra.

-Redukto shpejtësinë kur je duke udhëtuar në një rrugë të mbulur me dëborë. (Parandalo rrezikun)

-Ruaj një distancë sigurie të kujdesshme në raport me mjetin që udhëton përpara. Në rrugë me dëborë dhe akull, distanca e ndalimit dhe frenimit është dukshëm më e madhe se rrugët normale për shkak të uljes së koeficientit të fërkimit me pneumatikët në borë dhe akull.

-Mos përdor pilot automatik në rrugët me dëborë dhe akull.

-Trego gjithmonë kujdes mbi timon dhe mbi pedalin e frenave.

-Vendos gjithmonë rripin e sigurimit.

-Mos bëj shaka në rrugë të tilla ku rreziku është dukshëm më i lartë se në kushtet normale.

-Në rrugë me dëborë nuk përdoret qarkullimi me gaz të lartë (pa e sforcuar mjetin) ndoshta qarkullimi me marshin e dytë është më i sigurt.

-Të drejtosh mjetin në akse rrugore me dëborë dhe të mbuluara me akull kërkon një kujdes të shtuar në raport me rrugët në gjende normale”- thuhet në videon e Policisë.