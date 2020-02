Një delegacion i nivelit të lartë nga Kongresi, i përbërë nga Presidenti i Kongresit Anders KNAPE (Suedi), Presidenti i Dhomës së Rajoneve, Gunn-Marit HELGESEN (Norvegji) dhe Presidenti i Dhomës së Autoriteteve Lokale, Xavier CADORET (Francë) , ka realizuar një mision në Tiranë nga 4 deri në 6 shkurt 2020 për të parë situatën aktuale të demokracisë vendore në Shqipëri, veçanërisht në sfondin e zgjedhjeve lokale të mbajtura në 30 qershor 2019.

Misioni iu kushtua takimeve me aktor të ndryshëm, përfshirë Presidentin e Republikës, Zëvendës Ministrin e Brendshëm, Presidentin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kryetarin e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Kryetarin e Partisë Demokratike të opozitës, etj. kryetari i Bashkisë së Tiranës, përfaqësues të trupit diplomatik ndërkombëtar, OJQ-të dhe shoqatat e vetëqeverisjes territoriale si dhe Avokati i Popullit.

Referuar situatës së pakënaqshme që pasoi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, Presidenti i Kongresit Knape shprehu nevojën që Shqipëria të ndjekë kursin e reformave. “Nuk ka demokraci funksionuese në nivelin e Shtetit pa një demokraci pluraliste dhe të gjallë në nivelin lokal. Kongresi do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në përpjekjet e saj për konsolidimin e vetëqeverisjes territoriale me anë të krahasimit dhe bashkëpunimit të synuar. Forcimi i konsultimeve midis qeverisë qendrore dhe nivelit lokal dhe luftës kundër korrupsionit janë të një rëndësie të veçantë për Kongresin në këtë drejtim “, tha Knape.

“Për fat të keq, zgjedhjet lokale të vitit 2019 nuk ishin të favorshme për forcimin e demokracisë lokale në Shqipëri, por kanë çuar në më pak pluralizëm në bashki dhe në një erozion të mëtejshëm të besimit të qytetarëve në institucionet e këtij vendi”, deklaroi Gunn-Marit Helgesen , Presidenti i Dhomës së Rajoneve të Kongresit. “Si qeveria ashtu edhe opozita nuk duhet të qëndrojnë indiferentë përballë një situate të tillë dhe ata duhet të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme, sipas roleve të tyre specifike në procesin demokratik, në mënyrë që të sigurojnë zgjedhjet që ofrojnë një zgjedhje pluraliste për votuesit. , si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal ”, theksoi Helgesen.

Misioni i ardhshëm monitorues i Kongresit në lidhje me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale u njoftua nga Kryetari i Dhomës së Autoriteteve Lokale, Xavier Cadoret. “Kongresi do të kthehet në Shqipëri në pranverë me një delegacion për të vlerësuar situatën më tej në reformën administrative-territoriale të zbatuar që nga viti 2015. Raporti që rezulton do të paraqitet në seancën plenare të Tetorit në Strasburg dhe do të hedhë dritë mbi zbatimin e dispozitat e Kartës nga Shqipëria që janë një pikë referimi e rëndësishme e zhvillimit demokratik të një vendi ”, përfundoi Cadoret.