Gjatë bashkëbisedimit live në Facebook me qytetarët, ku po u kthen përgjigje shumë prej tyre, Lulzim Basha riktheksoi edhe një here kërkesat e opozitës së bashkuar.

Sipas kreut të PD-së, zgjedhjet e parakohshme vijojnë të jenë një prej kërkesave kryesore.

A do të ketë zgjedhje të parakoshme me një qeveri teknike e cila do të zhvillojë Shqipërinë?

Basha: Uroj shumë, këto janë tre kërkesat që ne kemi. Vendit t’i jepet mundësia që përmes zgjedhjeve të parakohshme, njerëzve t’u jepet mundësia që të zgjedhin një parlament legjitim. Ne i qëndrojmë pikë për pikë kërkesave që kemi parashtruar prej datës 16 shkurt të vitit të kaluar.

Kërkesat tona janë fare të thjeshta, kërkesa kryesore është: mos vidh. Njerëzit më problematik për zgjedhjet, janë kapur në përgjime duke vjedhur vota, na japin leksione, çfarë do bëjmë me votat. Mos vidh, kjo është çështja. Qeveria teknike është një siguri, siç po funksionon edhe në Maqedoninë e Veriut.