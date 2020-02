Kryetari i bashkise Malesi e Madhe ishte i ftuar mbreme ne emisionin “Perspektive” ne Tv1 Channel i cili foli per investimet e shumta te bera per kete bashki. Marinaj tha se brenda ketij te gjithe baoret e Koplikut do te furnizohet me uje te pijshem panderprerje.

Marinaj: Kemi bere nje sistemim shume real persa i perket ujit te pijshem, ku kishte zona qe nuk kishin asnje pike uje ku sot furnizohen me uje. Por kjo nuk mjafton, sepse ne vitin qe shkoj lidhem nje kontrate me nje firme persa i perket ujesjellesit te qytetit te Koplikut.

Pra Kopliku i siperm dhe krejt pjesa e qytetit, qe permes ketij ujesjellesit t’i ofrojme banoreve 24 ore uje dhe sipas kontakteve ne fund te ketij vitit pas shume vitesh qe ujin e kane patur me orare dhe disa zone edhe fare uje, t’u shkoje uji i pijshem dhe i bollshem.