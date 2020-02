Artur Metani, kreu i ILD tha sot se institucioni që ai drejton ka për objekt verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve.

“ILD një institucioni i ri dhe i pavarur. Kemi ngritur një strukturë provizore. Lançojmë hapjen e faqes zyrtare që aty do të shpallen vendet vakante që ILD po hap sot. Janë rreth 26 ende vakante, me kriteret përkatëse. I bëj thirrje juristëve magjistratë apo jo, të aplikojnë dhe i garantoj që çdo aplikim do gjykohet maksimalisht. ILD ka gjithë vullnetin të përballet me të gjitha shkeljet që cënon figurën e gjyqtarit dhe prokurorit. I ndërgjegjshëm që na pret një volum dhe problematik pune. Rreth 900 ankesa i janë dorëzuar, nga data 1 shkurt 2020 që konsiderohet si konstituuar kanë filluar ankesat e para. Kërkohet një analizë e plotë. ILD brenda kapaciteteve po merren një plan masash lidhur me problematikat e KLP, KLGJ”.

Më tej ai theksoi se nga data 1 shkurt 2020 kanë filluar ankesat e para të cilat kërkojnë një analizë të plotë. Ai u shpreh se ILD brenda kapaciteteve po planifikon një plan masash afatshkurtër. ”Në ushtrim të funksioneve Kushtetuese ILD do ti japë prioritet inspektimit”.